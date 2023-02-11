В Луганской области партизаны уничтожили оборудование управления железной дорогой: взрывное видео
Источник:Сергей Гайдай
Украинские партизаны продолжают бороться с российским нашествием. Очередная "неприятность" для оккупантов случилась в Луганской области.
Луганские патриоты плодотворно поработали на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобильск в районе Счастья. Как следствие – уничтожено оборудование кафиров.
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Поезда россиян больше не поедут
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что захватчики не смогут подвозить свои БК по железной дороге.
Путем поджога партизаны уничтожили оборудование автоматизированного управления по железной дороге. Распределительный шкаф на железнодорожном пути пылал долго и ярко.
К слову, он на неделю вывел из строя возможность опрокидывания личного состава или боекомплекта по железной дороге. Россияне снова перешли на фуры, что, в принципе, дает определенную задержку в опрокидывании.
Партизаны уничтожили оборудование оккупантов: смотрите видео
Какая ситуация в Луганской области: последние новости
- На Белогоровском направлении россияне пытаются накапливать боекомплект для массированного артобстрела. Но наши Силы обороны все это видят и наносят огненное поражение. За последние несколько дней было уничтожено 2 склада.
- ВСУ уничтожили расхваленный российскими пропагандистами БМПТ "Терминатор". Россияне пугали им Украину еще до начала полномасштабного вторжения. Оказалось, что он не такой уж "неуязвимый".
- По словам Гайдая, самая тяжелая ситуация на фронте сейчас в направлении Кременной. Россия ведет активные наступательные действия и подключает тяжелую технику, но украинские воины контролируют ситуацию.
- Захватчики стягивают на Луганщину свои резервы. Российские оккупанты активно готовятся к новому наступлению на Луганском направлении. Повторное вторжение может начаться уже после 15 февраля.
- Чиновник добавил, что сейчас ВСУ обороняются, но когда получат тяжелое вооружение, то смогут осуществлять контрнаступление и разбивать российские войска.