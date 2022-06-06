В Луганской области ранили кадыровского тиктокера-подполковника

Россия бросила на войну против Украины кадыровцев, которые в соцсетях рассказывают свои лжи для внутренних потребителей. Но одному из подполковников теперь точно не до тик-тока.

Кадыровский подполковник получил контузию

На фронте получил ранение заместитель командира спецполка Кадырова – подполковник Межед Уцмигов. Сообщается, что он был ранен в поселке Камышеваха в Северодонецком районе.

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Уцмигов, позывной которого "Моджахед", был ранен 2 июня. Он вместе с сотрудниками чеченского спецполка засел в одном из домов поселка Камышеваха.

Кадыровцы устроили в Камышевахе так называемую огневую точку, чтобы прикрыть проход других бойцов. Во время артобстрела в дом, где находился кадыровец, попал снаряд.

Моджахед вместе с подчиненными успел выбежать из дома, но был ранен в ногу и получил контузию.

Гайдай передал привет Кадырову

Российская пропаганда годами пыталась создать картинку о "бесстрашных кадыровцах". Но на войне в Украине их окрестили "тек-ток войсками". Кадыровцы в большинстве своем снимают постановочные видео для социальных сетей.

Рамзан Кадыров, лидер российских "тек-ток войск", заявлял, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай скрылся из региона. Но в отличие от Кадырова Гайдай находится на фронте и помогает мирным украинцам.

Глава Луганской ОВА записал обращение в Кадыров из Лисичанска, в котором высмеял непризнанного чеченского лидера. Гайдай сказал, что хотел напомнить Кадырову, что не следует лгать, как Путин.

Какая ситуация в Луганской области

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