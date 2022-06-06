В Луганской области ранили кадыровского тиктокера-подполковника
Источник:Оперативный ВСУ
Россия бросила на войну против Украины кадыровцев, которые в соцсетях рассказывают свои лжи для внутренних потребителей. Но одному из подполковников теперь точно не до тик-тока.
Кадыровский подполковник получил контузию
На фронте получил ранение заместитель командира спецполка Кадырова – подполковник Межед Уцмигов. Сообщается, что он был ранен в поселке Камышеваха в Северодонецком районе.
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Уцмигов, позывной которого "Моджахед", был ранен 2 июня. Он вместе с сотрудниками чеченского спецполка засел в одном из домов поселка Камышеваха.
Кадыровцы устроили в Камышевахе так называемую огневую точку, чтобы прикрыть проход других бойцов. Во время артобстрела в дом, где находился кадыровец, попал снаряд.
Моджахед вместе с подчиненными успел выбежать из дома, но был ранен в ногу и получил контузию.
Гайдай передал привет Кадырову
- Российская пропаганда годами пыталась создать картинку о "бесстрашных кадыровцах". Но на войне в Украине их окрестили "тек-ток войсками". Кадыровцы в большинстве своем снимают постановочные видео для социальных сетей.
- Рамзан Кадыров, лидер российских "тек-ток войск", заявлял, что глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай скрылся из региона. Но в отличие от Кадырова Гайдай находится на фронте и помогает мирным украинцам.
- Глава Луганской ОВА записал обращение в Кадыров из Лисичанска, в котором высмеял непризнанного чеченского лидера. Гайдай сказал, что хотел напомнить Кадырову, что не следует лгать, как Путин.
Какая ситуация в Луганской области
- В Луганской области очень напряженная ситуация, поскольку россиянам удалось оккупировать 95% территории. Кафиры бросили силы, чтобы до 10 июня захватить Северодонецк.
- Также они хотят взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут , чтобы отрезать Луганщину от других регионов Украины.
- Вооруженным силам России удалось прорвать оборону ВСУ в Северодонецке. По предварительной информации, россияне контролируют половину города .
- 5 июня британская разведка сообщала, что Вооруженные Силы Украины совершили удачное контрнаступление в Северодонецке . По данным Сергея Гайдая, украинским воинам удалось зачистить от захватчиков половину города .