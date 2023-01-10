Оккупанты намеренно уничтожают дома на Луганщине, где продолжаются бои, - Гайдай раскрыл циничную цель

Российские военные специально целятся по жилым районам населенных пунктов в Луганской области. Таким образом, они стараются не дать ВСУ закрепить свои позиции.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне не останавливаются ни перед чем.

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Цинизм российских военных

Сергей Гайдай отметил, что оккупанты безжалостно обстреливают даже те населенные пункты, которые уже деоккупированы и контролируются ВСУ. В частности, 9 января в результате очередного обстрела Луганщины погибли 2 гражданских лица. Еще два человека получили ранения.

"Будем их эвакуировать оттуда", – подчеркнул он.

По словам главы Луганской ОВА, особенно страдают от рук российских военных населенные пункты, где еще продолжаются бои. Например, один из таких – Новоселовское.

Оккупационные войска намеренно уничтожают каждый дом. Мы чуть позже уже сможем показать видео,

– объяснил Гайдай.

Он отметил, что оккупанты обстреливают гражданские дома, чтобы препятствовать продвижению ВСУ.

"Они крушили все дома крушили, чтобы наши защитники просто не могли там находиться", – подчеркнул Сергей Гайдай.

Также он добавил, что россиян совершенно не интересует, что в домах гражданские люди.

Сергей Гайдай рассказал об умышленных обстрелах домов россиянами в Луганской области: смотрите видео

ВСУ держат позиции

Глава Луганской ОВА пояснил, что сейчас у Кременной и Сватового все еще ведутся бои.

"Но ситуация там полностью контролируется силами обороны Украины", – добавил он.

По словам Сергея Гайдая, Генштаб обязательно предоставит официальную информацию об увольнении украинскими защитниками того или иного населенного пункта.

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