Срок действия отсрочки по бронированию: что изменится в мае

Через несколько дней, 18 мая, войдет в действие новый закон о мобилизации. Среди прочего, документ предусматривает изменения условий бронирования и предоставления отсрочки.

Также в мае Кабмин продлил бронирование для железнодорожников еще на один месяц. При этом продолжаются дискуссии вокруг концепции экономического бронирования. 24 Канал рассказывает, как изменятся сроки бронирования военнообязанных.

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Бронирование железнодорожников

3 мая постановлением № 492 правительство продлило срок бронирования военнообязанных железнодорожников еще на один месяц.

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставлены военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта <...>, которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц", – говорится в документе.

Экономическое бронирование

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что парламентарии рассматривают две концепции бронирования:

первая предусматривает размер налогов с зарплаты военнообязанного в 35 000 гривен, которых хватит на содержание одного бойца ВСУ;

вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых вы можете забронировать. Кто это будет – будет решать руководитель. За этих людей будут платить минимальную зарплату бойца ежемесячно (сейчас это 20 тысяч гривен)", – объяснил Арахамия.

Каким предприятиям доступно бронирование

. Пока не примут новую модель бронирования, будут действовать действующие нормы по срокам отсрочки за бронью.

Постановлением Кабмина № 76 во время действия военного положения получить разрешение на бронирование своих работников от мобилизации могут определенные категории учреждений и организаций. Категории предусматривают различные требования и различные документы.

На бронирование работников имеют право:

органы государственной власти, другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

предприятия, учреждения и организации, которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критически важные предприятия

! Сейчас предприятие может забронировать 50% военнообязанных работников. Впрочем, иногда руководители могут просить предоставления бронирования на большее количество работников, но для этого они должны обосновать важность конкретного сотрудника для выполнения определенных задач.

Согласно решению Кабмина, работники критически важных предприятий в сфере ОПК подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Такие организации также имеют право бронировать своих военнообязанных работников без количественных ограничений.

Постановление НБУ № 21 также несколько изменяет правила бронирования некоторых работников финансового сектора. Изменения касаются страховщиков и компаний, которые сопровождают автоматизированные банковские системы важных для выполнения операций в системе электронных платежей НБУ банков. В частности, предприятия-поставщики услуг по сопровождению такого программного обеспечения могут обращаться в Нацбанк для определения их критически важными.

Право на бронирование работников независимо от количества военнообязанных и военных специальностей также имеют руководители предприятий, организаций и учреждений, и отдельные госслужащие категорий А и Б.

Сколько длится отсрочка по бронированию

Срок действия отсрочки не может превышать таких сроков:

срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

6 месяцев - для военнообязанных, работающих:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые задействованы в производстве товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;