Приветствие оккупантам: в Макеевке уже третий день продолжает цвести "хлопок"

Жители оккупированной Макеевки в Донецкой области снова жалуются на "громкие звуки взрывов". Так, вечером 6 июля в город второй раз за день пришел "хлопок".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Впоследствии на второго за день прилета в Макеевке в небо поднялся черный столб густого дыма, передает 24 Канал.

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В Макеевке снова прилет

Жители временно оккупированной Макеевки в Донецкой области около 16 часов сообщили о взрывах в городе. Люди отметили, что в этом населенном пункте якобы произошел "прилет".

В Макеевке третий день случаются прилеты: смотрите видео

Через несколько секунд на месте прилета образовался черный столб дыма. Его видели во всех районах оккупированного города.

В Макеевке снова видели черный столб дыма: смотрите видео

Кроме этого, этот столб дыма видели и в соседних Макеевке населенных пунктах. В частности, несколько кадров выложили в сеть и жители поселка Ханженково.

В Ханженковом также видели дым из Макеевки: смотрите видео

Пока неизвестно куда именно попали в Макеевке, и есть ли пострадавшие или разрушения зданий. В Вооруженных Силах пока не высказывались о причастности к этому удару.

В Макеевке не сообщили, куда именно попали: смотрите видео

В Макеевке уже несколько дней неспокойно