Приветствие оккупантам: в Макеевке уже третий день продолжает цвести "хлопок"
Жители оккупированной Макеевки в Донецкой области снова жалуются на "громкие звуки взрывов". Так, вечером 6 июля в город второй раз за день пришел "хлопок".
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Впоследствии на второго за день прилета в Макеевке в небо поднялся черный столб густого дыма, передает 24 Канал.
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В Макеевке снова прилет
Жители временно оккупированной Макеевки в Донецкой области около 16 часов сообщили о взрывах в городе. Люди отметили, что в этом населенном пункте якобы произошел "прилет".
В Макеевке третий день случаются прилеты: смотрите видео
Через несколько секунд на месте прилета образовался черный столб дыма. Его видели во всех районах оккупированного города.
В Макеевке снова видели черный столб дыма: смотрите видео
Кроме этого, этот столб дыма видели и в соседних Макеевке населенных пунктах. В частности, несколько кадров выложили в сеть и жители поселка Ханженково.
В Ханженковом также видели дым из Макеевки: смотрите видео
Пока неизвестно куда именно попали в Макеевке, и есть ли пострадавшие или разрушения зданий. В Вооруженных Силах пока не высказывались о причастности к этому удару.
В Макеевке не сообщили, куда именно попали: смотрите видео
В Макеевке уже несколько дней неспокойно
- О первых взрывах в Макеевке сообщали 4 июля. Тогда в Вооруженных Силах нашего государства рассказали, что удалось уничтожить большой склад с горюче-смазочными материалами.
- Далее "хлопок" посетил временно оккупированную Макеевку уже вечером 5 июля. В частности, рассказывали о взрывы у нефтебазы оккупантов в городе.
- Еще один "прилет" произошел в Макеевке утром 6 июля. В результате образовался густой столб черного дыма. Во время этого удара был уничтожен объект логистики оккупантов, который они использовали для перевозки своей техники и личного состава.