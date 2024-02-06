В Мариуполе большое движение раненых россиян: Андрющенко объяснил, куда их везут
Россияне продолжают нести огромные потери на фронте. В последнее время в Мариуполь прибывает большое количество раненых оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что на прошлой неделе в город завезли два автобуса российских военных, у которых были ранения. Однако в городе на лечении оставили только 10 оккупантов, которые нуждались в срочных операциях.
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Отделения полностью забиты
В мариупольской больнице интенсивной терапии №2 в хирургическом отделении лечили этих оккупантов.
Остальных раненых перевезли в Россию – в Таганрог и Ростов-на-Дону. В Мариуполе их не оставили то ли из-за того, что не доверяют местным врачам, то ли ранения у оккупантов такие тяжелые, что в Мариуполе их бы не вылечили,
– предположил советник городского головы Мариуполя.
Отделение, где находятся оккупанты, полностью забиты ранеными. Также примерно 20 человек повезли на кладбище. Точнее их переправляют в Ростов-на-Дону, где возле военного аэродрома есть огромный хаб. Оттуда погибших отправляют в гробах по домам. Поэтому, как подчеркнул Петр Андрющенко, это приятная российская логистика.
Если бы это еще не мешало лечить наших гражданских в Мариуполе, отметил он, было вообще хорошо. Поэтому, одни и те же врачи обслуживают и гражданских, и лечат оккупантов. Понятно, что гражданские страдают от этого, потому что понятно, как расставляются приоритеты в лечении.
Россияне продолжают нести огромные потери на фронте
- По состоянию на утро 6 февраля погибло 1020 оккупантов. В то же время с начала полномасштабного вторжения России в Украину ликвидировано 390 580 единиц личного состава врага.
- В феврале бойцы 65 отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области отминусовали российскую штурмовую группу. Оккупанты выдвинулись на штурм позиций ВСУ. Однако благодаря слаженным действиям аэроразведки и артиллерии, российских штурмовиков ликвидировали.
- Также противник ежедневно теряет военную технику. С начала войны он остался без: танков – 6 365 (+17), боевых бронированных машин – 11 857 (+35), артиллерийских систем – 9367 (+18), РСЗО – 979 (+0), средств ПВО – 665 (+1), самолетов – 332 (+0), вертолетов – 324 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+0), крылатых ракет – 1848 (+0), кораблей / катеров – 24 (+0), подводных лодок – 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 12 453 (+41), специальной техники – 1 496 (+10).