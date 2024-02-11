Цены выше, чем в Москве: как россияне делают жизнь мариупольцев невыносимой
За время российской оккупации в Мариуполе не улучшились условия жизни, скорее наоборот. Мариупольцы, которые остались в городе, едва сводят концы с концами, чтобы выжить.
Все из-за того, что горожанам выплачивают мизерные зарплаты и пенсии, которых не хватает почти ни на что. Подробнее о том, что происходит в Мариуполе, 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Невыносимая жизнь в оккупации
В Мариуполе обостряется ситуация. Гражданские столкнулись со сверхсложными условиями жизни под российской оккупацией, которые не улучшаются с течением времени.
Кризис дошел уже до крайней точки недовольства. К чему это приведет – посмотрим, где уверен, что мы увидим какие-то глобальные бунты, но в истории оккупированного Мариуполя уже были точечные забастовки, которые проводить рабочие коммунальных предприятий. Мы примерно в этой точке, где это снова может произойти,
– отметил Петр Андрющенко.
В частности, сейчас нарастает недовольство так называемого "низшего медперсонала" – санитары, медсестры, которые получают мизерную зарплату. За нее просто невозможно прожить в оккупированном Мариуполе.
"Такая же история с пенсионерами, которым начали выдавать пенсию только за декабрь. Уровень пенсионного обеспечения тоже такой, что его не хватает для жизни. Не хватает, потому что (Денис) Пушилин, его банда и топ-персоны Кремля, которые управляют Мариуполем, являются владельцами всех супермаркетов, где высокие цены на все", – отметил Андрющенко.
Для понимания, цены во временно оккупированном Мариуполе могут быть вдвое больше, чем, например, в Москве. Тогда как качество жизни в городе остается сверхнизким. Очевидно, что все это делают для того, чтобы в Мариуполе просто не осталось украинцев, вместо того чтобы его заселяли россияне.
Что происходит в Мариуполе: подробнее
- Россияне неутомимо распространяют свою пропаганду на оккупированных территориях. Часто жертвами российской пропаганды становятся именно дети. Так, в Мариуполе "перевоспитывают" детей и подростков, ведь из них "легче сделать россиян". Кроме того, через детей оккупанты давят и на родителей.
- Между тем в город массово свозят раненых российских военных. В то же время надолго их в Мариуполе не оставляют, а отправляют в Россию. Остаются только оккупанты, которые нуждаются в неотложных операциях.
- В Мариуполе также заметили военную технику с новыми пометками в виде буквы "Х" в квадрате. Вероятнее всего, это свидетельствует о создании новых подразделений сформированы в основном из контрактников. Какое было направление движения техники пока неизвестно.