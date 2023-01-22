На казарме оккупантов в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ"

Местные жители Мариуполя против оккупационных властей. На стене казармы захватчиков появилась патриотическая надпись.

Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко. Он также распространил фотографию из оккупированного города.

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Против мариупольцев

Во временно захваченном Мариуполе на стене казармы, где располагаются русские военные, появилась надпись "Слава ВСУ".

Кальмиусский район. Стена казармы русских. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь,

– написал Андрущенко.



Надпись в Мариуполе на стене казармы оккупантов / Фото с телеграммы Андрущенко

Что происходит в оккупированном городе