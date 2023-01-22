На казарме оккупантов в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ"
22 января 2023, 10:04Читати новину українською
Источник:Петр Андрущенко
Местные жители Мариуполя против оккупационных властей. На стене казармы захватчиков появилась патриотическая надпись.
Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко. Он также распространил фотографию из оккупированного города.
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Против мариупольцев
Во временно захваченном Мариуполе на стене казармы, где располагаются русские военные, появилась надпись "Слава ВСУ".
Кальмиусский район. Стена казармы русских. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь,
– написал Андрущенко.
Надпись в Мариуполе на стене казармы оккупантов / Фото с телеграммы Андрущенко
Что происходит в оккупированном городе
- Во временно оккупированном городе находится более 30 тысяч россиян. Захватчики готовят у города оборонительные линии. Мариуполь наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами и бурятами.
- В сторону Донецка и Запорожья идут огромные вражеские колонны, наполненные оружием и мобилизованными.
- Пока известно о трех огромных полосах обороны, которые оккупанты возводят по трем направлениям. В частности, в Запорожском, Донецком и Мелитопольском. Захватчики роют рвы, устанавливают так называемые "зубы драконы". За ними строят новые здания.
- В Мариуполе оккупационные власти начали выдавать ордера с заключением договоров аренды на эвакуируемые квартиры мариупольцев. "Задекларированные намерения по официальному мародерству Россией стали реальностью", - отметил советник городского головы Петр Андрющенко.
- 7 января, с главной площади Мариуполя исчез русский флаг. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, таким образом мариупольское сопротивление поздравило Украину с Рождеством.
- Также недавно над Мариуполем прямо в небе. вспыхнул российский самолет. Также на улицах города заметили колонну из двух систем ПВО С-300, 10 тягачей, два на вид гражданских грузовика в сопровождении полиции. Они ехали в направлении Мариуполь – Мангуш – Бердянское направление.