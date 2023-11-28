В 15 раз выше нормы: в Мариуполе на пляже рекордно вырос уровень радиации

В Мариуполе после шторма на пляже Песчаный был зафиксирован повышенный уровень радиационного фона. Однако оккупанты заявили, что якобы он "безопасен".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что радиационный фон повышен в 15,5 раза. По словам чиновника, в городе настоящий экоцид.

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Что происходит в Мариуполе

В Мариуполе зафиксирован в 15,5 раз повышенный радиационный фон на пляже Песчаный в районе порта. Уровень составил 4,04 микрозиверта при уровне безопасности для человека – 0,26 микрозиверта. То есть в 15 раз больше безопасности,

– заявил Андрющенко.

Однако оккупанты поспешили заявить, что такой рост уровня радиации якобы "безопасен" и появился из-за шторма.

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"На самом деле оба утверждения ошибочны. Действительно, в районе пляжа Песчаный существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить, только если проводить здесь системно кучу времени", – пояснил Андрющенко.



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Однако он добавил, что настоящая причина высокого уровня и обнажения песков – это не шторм, а российская оккупация, то есть постоянные бомбардировки и ракетные обстрелы города.

Петр Андрющенко сказал, что на самом деле уровень радиации завышен не только на пляже Песчаный, но и на Азовстали. По его словам, если бы там кто-то сделал анализ состава почвы и пыли, разносимой по городу и морю, то картина стала бы по-настоящему апокалиптической.

"Именно поэтому россияне здесь не меряют, чтобы скрыть настоящий экоцид", – добавил чиновник.

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