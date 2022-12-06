В Мариуполе оккупанты распределяют потоки техники на 2 направления: куда перекидывают
После оккупации Мариуполя россияне превратили его в "артерию" из поставок разного вооружения на другие направления фронта. Всю технику оккупанты распределяют на два основных направления – Донецкий фронт и на Юг.
Об этом 24 каналу сказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что после ухода россиян из Херсона освободилось количество оккупантов в Мариуполе.
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По его словам, на сегодняшний день это количество уменьшается, значительную часть войск передвинули ближе к фронту. Также советник мэра отметил, что часть оккупантов перевели на границу между Запорожской и Донецкой областями, а еще часть – отправили в Запорожье.
Сейчас идет новая волна перекидывания войск – непосредственно на север Донецкой области. То есть россияне двигаются в сторону Волновахи, Донецка, как мы понимаем – Угледар. Живая сила едет на это направление,
– объяснил Андрющенко.
Он подчеркнул, что часть войск остается вблизи Мариуполя, там обустроены базы. "Этот резерв будут доукомплектовываться мобилизованными. В зависимости от ситуации на фронте и контрнаступления ВСУ их будут куда-то перебрасывать на другие направления", – добавил советник мэра.
То есть Мариуполь, по мнению Андрющенко, это некая военная и логистическая база, где распределяют российскую технику и самих оккупантов на два основных направления:
- Запорожско-Херсонский,
- Донецкий (в частности, направление Бахмута и Угледара).
Накануне, 5 декабря, по Мариуполю целый день происходили "перестановки" – передвижение военной техники, но это впервые была перегруппировка по городу. Это связано с тем, что была поражена военная база на севере Мариуполя,
– считает советник мэра.
Андрющенко отметил, что оккупанты решили немного скрыть резервы. "Но мы найдем их везде", – сказал он.
Андрющенко о ситуации в Мариуполе и перекидывании техники: видео
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Накануне во временно оккупированном Мариуполе произошел "хлопок". Была поражена техника оккупантов, это подтвердили и в мариупольском движении сопротивления. В частности, повредили две системы ПВО С-300 и две единицы колесной военной техники россиян.
- На спутниковых фото из Мариуполя видно, что время оккупации значительно возросло количество могил на главном кладбище города. Огромная разница заметна, если сравнить две фотографии: с 29 марта и с 30 ноября. То есть большинство могил, к сожалению, появилось недавно.
- За время оккупации и перед ней россияне просто стирали с поверхности земли жилые дома. В частности, захватчики превратили в пепел 50 тысяч квартир, где когда-то жили мирные украинцы. Теперь враги "удаляют" эти дома на картах Мариуполя.
- Кроме этого, российские захватчики замещают население Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что районные оккупационные администрации распространяют информацию, чтобы горожане сдавали россиянам жилье в домах, где есть свет и вода.
- Также враги расселяют своих по квартирам эвакуированных украинцев.