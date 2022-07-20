Россияне понимают, что скоро все закончится, – Данилов о воровстве имущества мариупольцев

Выехавших из Мариуполя российские оккупанты незаконно "лишают права собственности" на свои же квартиры, и они перейдут к оккупационным властям. Эти приказы россиян не имеют никакой юридической силы, а агрессор ответит за все.

Армия мародеров

Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Свое мнение на этот счет он высказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Внимание Оккупанты в Мариуполе издали "указ", которым лишили жилья всех украинцев

Он отметил, то, что они делают, не новость для нас. Еще в 2014 году на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, которые тогда захватила Россия, начав агрессию против нашей страны в феврале 2014 года, россияне забирали предприятия, жилье граждан нашей страны.

Придет время, когда все это вернут. Более того, выплатят компенсацию всем нашим гражданам и мы свое, еще раз подчеркиваю, не отдадим никому. И за все это россияне будут отвечать,

– заверил Данилов.

Время победы Украины все ближе

И добавил, что то, как сейчас ведут себя россияне, свидетельствует о том, что они уже понимают, что время нашей победы – с каждым днем все ближе и ближе. Они это понимают.

Алексей Данилов Секретарь СНБО Последние визиты путина, который отправился в страну, которая была полностью под санкциями США, Евросоюза и всех цивилизованных государств (говорится об Иране – 24 канал), как его там "приветствовали", какая была у него позиция – говорит о том, что шансов у россии победить нашу страну – ноль.

Другое дело, что сейчас в нашей стране, к сожалению, не все это еще осознали, и до сих пор есть колебания определенных лиц по этому поводу.

"Я бы хотел сообщить, что не нужно колебаться, имейте в виду, что все коллаборанты, вошедшие в структуры, которые до сих пор продолжают помогать России – их вычислят и после войны мы будем требовать совсем другую страну", – подытожил Данилов.

Полностью интервью с Даниловым: смотрите видео

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