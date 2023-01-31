В Мариуполе прогремела серия громких взрывов: оккупанты жалуются на "атаку дронов"

31 января 2023, 22:44
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телеграмм Петра Андрющенко

В Мариуполе вечером 31 января раздались громкие взрывы. Их было не менее 7.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Там, вероятно, работает ПВО россиян.

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В Мариуполе раздавались взрывы

Андрющенко в 22:13 рассказал о взрывах во временно оккупированном Мариуполе.

Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. Не менее 7 громких взрывов. Левобережье. Откровенный прилет между селом Виноградное и селом Пионерское,
– отметил советник городского головы.

Сообщают об активной работе ПВО оккупантов. Неофициальные пропагандистские телеграмм-каналы, конечно, отчитываются о стандартных "атаки БПЛА" и "все цели сбиты".

"Желаемое за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопковых новостей. Ночь перестает быть томной", – подытожил Андрющенко.

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Какая сейчас ситуация в Мариуполе

  • Россияне продолжают въезжать в Мариуполь. По данным Андрющенко, их в городе уже около 40 тысяч. Речь идет как о военных, так и о гражданских.
  • Они бесцеремонно заселяются в жилье местных. Россиянам не хватает лагерей, которые оккупанты разбили для собственных строителей.
  • Также Мариуполем уже не заправляют кадыровцы. Теперь всем занимается российская ФСБ. В городе видели и представителей росгвардии.
  • По словам Андрющенко, захватчики свозят в Мариуполь новых мобилизованных. Мотивации воевать у них нет. Вояки просто хотят заработать деньги.
Автор: Ольга Котів