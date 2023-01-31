В Мариуполе прогремела серия громких взрывов: оккупанты жалуются на "атаку дронов"

В Мариуполе вечером 31 января раздались громкие взрывы. Их было не менее 7.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Там, вероятно, работает ПВО россиян.

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В Мариуполе раздавались взрывы

Андрющенко в 22:13 рассказал о взрывах во временно оккупированном Мариуполе.

Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. Не менее 7 громких взрывов. Левобережье. Откровенный прилет между селом Виноградное и селом Пионерское,

– отметил советник городского головы.

Сообщают об активной работе ПВО оккупантов. Неофициальные пропагандистские телеграмм-каналы, конечно, отчитываются о стандартных "атаки БПЛА" и "все цели сбиты".

"Желаемое за действительное. Улыбаемся и ждем хороших хлопковых новостей. Ночь перестает быть томной", – подытожил Андрющенко.

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Какая сейчас ситуация в Мариуполе