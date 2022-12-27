В Мариуполе оккупанты влетели на тротуар, сбили пожилого человека и разбили киоск: все безнаказанно

Оккупанты в Мариуполе совершили ДТП, Однако россияне спокойно избежали наказания за совершенное, несмотря на то, что от этого пострадал человек.

Соответствующие кадры от городского сопротивления опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Своими действиями оккупанты демонстрируют, какие "законы" они принесли с собой.

Интересно Оккупанты и коллаборанты зарабатывают деньги: депутат рассказал, что происходит в Мариуполе

Безнаказанные оккупанты не всегда будут такими

Российские оккупанты на украинской земле совершили не одно преступление, за которое пока еще не все получили наказание. Так что у них появляются мысли о том, что они могут делать все, а отвечать за свои действия не будут.

Например, в Кальмиусском районе города оккупанты наехали на тротуар и сбили пожилого мужчину, которого из-за аварии госпитализировали. Также россияне сокрушили киоск. После этого на место прибыла комендатура, после чего оккупанты спокойно поехали дальше, а владелица поврежденного киоска счастлива, что не попала "на подвал".

Последствия безнаказанного ДТП с оккупантами в Мариуполе: смотрите видео

Россияне сносят Драмтеатр

16 марта решили нанести удар по Драмтеатру, когда сотни людей находились в укрытии. Через несколько дней стало известно, что бомбоубежище выдержало удар и среди находившихся в здании на момент удара есть выжившие. Однако более 300 человек погибли.

Россияне решили скрывать следы своих преступлений и тайком вывозили тела погибших для захоронения в братских могилах. После этого решили создать фейк о якобы взрыве гранаты в бомбоубежище.

В декабре оккупанты начали снос Драмтеатра. Россияне наивно верят, что это поможет им уйти от ответственности за совершенные преступления.