Партизанское движение в Мариуполе усиливается, играют на страхах россиян, – Андрющенко
Накануне в оккупированном россиянами Мариуполе прогремели взрывы. Отмечается, что это работа партизанского движения, которое все крепчает.
Осложняет работу над уничтожением оккупантов то, что Мариуполь является глубоким тылом врага. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Движение сопротивления в Мариуполе крепчает
Однако, несмотря на то, что Мариуполь расположен далеко от линии фронта, уже есть определенные результаты. Да, проходят акции, которым оккупанты не могут противодействовать и это приводит к тому, что сопротивление все растет.
Надо играть на страхах оккупантов. Они очень боятся украинских военных,
– отметил Андрющенко.
Так, партизаны распространяют слухи, будто азовцы до сих пор скрываются в городе. А также знают, где расположены российские мины, которые могут легко сдетонироваться. Поэтому часто на такие места приглашают российские патрули, однако те не всегда возвращаются.
По словам советника мэра Мариуполя, такая схема срабатывала уже дважды. Впрочем, оккупанты пишут якобы это разминирование, однако указывают совсем другое расположение.
Все еще впереди, все еще будет. Сопротивление растет и приближает деоккупацию города как может, несмотря на то, как тяжело это удается и какими жертвами,
– отметил Андрющенко.
Он рассказал, что среди партизанского движения также есть потери. Так, в Мариуполе россияне арестовали несколько участников движения сопротивления, однако люди продолжают бороться.
Андрющенко рассказал о партизанском движении в Мариуполе: смотрите видео
Какова ситуация в Мариуполе: последние новости
- оккупанты грабят имущество мариупольцев. Они хранили его на складе. Однако оставшиеся партизаны в оккупированном городе не дали вывезти украденное. Они подожгли этот склад, чтобы никакое имущество не досталось россиянам.
- Во временно оккупированном Мариуполе заметили нарисованные буквы "Ї". Как выяснилось, это стало символом сопротивления города. Мариупольцев призывают рисовать в парках, скверах, площадях, на столбах и заборах, чтобы показать, что Мариуполь – это Украина.
- российские оккупанты планируют депортировать нетрудоспособное население из Мариуполя, расселяя его в россии. В кремле планируется искусственно изменить национальный состав, заселив город россиянами из депрессивных регионов. Да, очередная волна принудительной депортации может произойти уже этой осенью.
- россия перемещает свою технику на временно оккупированных территориях Украины, это отмечают и в Мариуполе. 3 сентября в городе заметили очередную колонну российской техники. Она состояла из около 80 единиц, в том числе грузовиков, танков, гаубиц и топливозаправщиков.