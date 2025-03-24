В марте ВСУ освободили часть территорий возле Двуречной в Харьковской области, – полк "Ахиллес"

Россияне не прекращают штурмов на Купянском направлении, работая пехотными подразделениями. Однако украинским защитникам удалось улучшить свое положение.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, передает 24 Канал. По его словам, это очень важные, хоть и небольшие операции.

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К слову, в DeepState сообщали об освобождении территорий возле Фиголевки 14 марта, вблизи Голубовки и Синьковки – 10 марта, а возле Западного – 5 марта.