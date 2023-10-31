Инкриминируют "терроризм": в Мелитополе готовят судилище над админами проукраинских тг-каналов

Оккупанты в Мелитополе готовят судилище над админами проукраинских телеграм-каналов ("РИА Мелитополь" и "Мелитополь - это Украина"). Украинцам инкриминируют терроризм, им грозит до 20 лет тюрьмы.

По словам Федорова, пока ничего не известно об их местонахождении, состоянии и о том, что с ними происходит. А арестовали их еще 20 августа. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона. 24 Канал.

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На днях оккупанты выложили видео, которые, конечно же, не соответствуют действительности, где люди наговаривают сами на себя – что якобы предоставляли данные о передвижении российской техники и т.д.

– сообщил Федоров.

Он объяснил, что люди находились в плену врага 2 месяца и, разумеется, в таких условиях они вынуждены на камеру говорить все то, что говорят враги, чтобы сохранить свою жизнь.

По данным Федорова, враг незаконно инкриминирует жителям Мелитополя терроризм. Россияне хотят лишить их свободы в своем судилище от 12 до 20 лет.

Также мэр Мелитополя рассказал, что оккупанты арестовали девушку, которой всего 19 лет. Ее тоже обвиняют в терроризме.

"Сегодня нам неизвестно состояние наших жителей, которых враг заключил в тюрьму. Неизвестно, где они находятся, что с ними будет и когда враг собирается начать то судилище. Мы уже имеем пример, когда пять жителей Мелитополя полгода подвергаются судилищу в ростовском суде, где их также обвиняют в терроризме и враг пытается посадить их за решетку на десятки лет", – подчеркнул Федоров.

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