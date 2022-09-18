В Мелитополе прогремел мощный взрыв в центре
Источник:телеграм Ивана Федорова
В центре Мелитополя вечером 18 сентября прогремел мощный взрыв. Очевидно, к оккупантам снова пришел "хлопок".
Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал детали. По предварительным данным, взрывчатка сработала в центре города.
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В Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого,
– говорится в сообщении.
Федоров добавил, что сейчас стоит ожидать деталей от сил сопротивления.
Оккупанты истерят из-за работы партизан в Мелитополе
В Мелитополе успешно функционирует партизанское движение. В частности, "хлопок" посетил территорию местной железной дороги. Так оккупанты потеряли путь, по которому поставляли оружие и топливо с территории оккупированного Крыма.
У оккупантов началась истерика из-за успешных действий украинских партизан. Обезумевшие захватчики пытаются найти виновных и даже не брезгуют призывами к переброске "зеленых человечков" и немедленного референдума.
Тем временем герои ВСУ успешно идут в контрнаступление. А партизаны борются с врагом на временно оккупированных территориях.
Количество ликвидированных захватчиков растет ежедневно. Обезумевший враг панически ищет новое пушечное мясо.
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