В Мелитополе раздался мощный взрыв
13 ноября 2023, 19:07Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Вечером 13 ноября стало известно о сильном взрыве во временно оккупированном Мелитополе. Об этом проинформировал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Иван Федоров отметил: сейчас выясняют, что происходит у оккупантов. 24 Канал будет держать своих читателей в курсе.
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Какая ситуация в Мелитополе
В этом временно оккупированном городе на Азове взрывы слышат регулярно. Это сигналы россиянам, что пора убираться.
- Иван Федоров говорит, что ликвидация вражеских войск продолжается, – так он прокомментировал взрывы 4 ноября.
- А вот россияне пытаются скрыть правду. Например, по поводу взрывов в городе 11 ноября они придумали отмазку с неисправным газовым оборудованием в авто. Что интересно, из-за этого "баллона" перекрыли движение между заводами, которые сейчас служат оккупантам как военные базы. А еще в тот день очень быстро ехали машины силовиков.
- Боялись не зря: на следующий день стало известно о том, что произошел взрыв в штабе оккупантов. ФСБ и Росгвардия заседали в захваченном отделении "Новой почты", троих россиян убило. В ГУР сообщили, что это работа наших партизан.