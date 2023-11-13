В Мелитополе раздался мощный взрыв

Вечером 13 ноября стало известно о сильном взрыве во временно оккупированном Мелитополе. Об этом проинформировал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Иван Федоров отметил: сейчас выясняют, что происходит у оккупантов. 24 Канал будет держать своих читателей в курсе.

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Какая ситуация в Мелитополе

В этом временно оккупированном городе на Азове взрывы слышат регулярно. Это сигналы россиянам, что пора убираться.