"Зачистили" самую преданную сторонницу России: оккупанты убрали с должности гауляйтершу Мелитополя

Коллаборантка Галина Данильченко возглавляла оккупационную администрацию Мелитополя. Однако сейчас россияне "зачистили" свою преданную "фанатку" и дали ей символическую должность.

Вероятно, что она сбежит из Мелитополя в Россию из-за страха, что ее взорвут. Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что Данильченко активно сотрудничала с пророссийским политиком Евгением Балицким.

Смотрите также Россиянка похитила 4-летнюю девочку с Херсонщины после гибели сына на войне, – Суспільне

"Зачистка" самой преданной сторонницы России

По словам корреспондента из Запорожья, оккупанты подарили Данильченко букет, повесили ей какой-то значок и отправили в отставку с должности мелитопольского гауляйтера.

В последнее время в городе оккупанты "зачистили" многих чиновников. Однако корреспондент из Запорожья заметил, что Данильченко – "особенная".

Она – верная сподвижница Балицкого, главного гауляйтера всех оккупированных территорий Запорожской области. Она была бухгалтером у всех его предприятий, которых он забрал у государства, и депутатом,

– сказал он.

Данильченко в Мелитополе называли "Галя из подвала", ведь вместе с Балицким они имели офис в подвальном помещении, где прокручивали "черные дела".

Сейчас коллаборационистке дали символическую должность во всероссийской ассоциации местного самоуправления. Вероятно, что она уедет из Мелитополя, ведь боится, что силы сопротивления могут ее взорвать.

Корреспондент из Запорожья добавил, что Балицкий понемногу "зачищает" тех, кто может навредить его "великой славе вождя мелитопольского народа".

Напомним, что 27 апреля 2022 года правоохранительные органы Украины объявили Данильченко подозрение за коллаборационизм. В Уголовном кодексе указано, что за это предусмотрено заключение на срок от 5 до 10 лет.