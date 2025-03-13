Ймовірно, що вона втече з Мелітополя до Росії через страх, що її підірвуть. Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зауваживши, що Данильченко активно співпрацювала з проросійським політиком Євгеном Балицьким.

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"Зачистка" найвідданішої прихильниці Росії

За словами кореспондента із Запоріжжя, окупанти подарували Данильченко букет, повісили їй якийсь значок та відправили у відставку з посади мелітопольської гауляйтерки.

Останнім часом в місті окупанти "зачистили" багатьох чиновників. Однак кореспондент з Запоріжжя зауважив, що Данильченко – "особлива".

Вона – вірна сподвижниця Балицького, головного гауляйтера усіх окупованих територій Запорізької області. Вона була бухгалтеркою у всіх його підприємств, яких він забрав у держави, та депутаткою,

– сказав він.

Данильченко у Мелітополі називали "Галя з підвалу", адже разом з Балицьким вони мали офіс у підвальному приміщенні, де прокручували "чорні справи".

Зараз колаборантці надали символічну посаду у всеросійській асоціації місцевого самоуправління. Ймовірно, що вона виїде з Мелітополя, адже боїться, що сили спротиву можуть її підірвати.

Кореспондент із Запоріжжя додав, що Балицький потроху "зачищає" тих, хто може нашкодити його "великій славі вождя мелітопольського народу".

Нагадаймо, що 27 квітня 2022 року правоохоронні органи України оголосили Данильченко підозру за колабораціонізм. У Кримінальному кодексі вказано, що за це передбачено ув'язнення на строк від 5 до 10 років.