В Мелитополе партизаны "поджарили" коллаборанта Волика, который был знаком с Кивой
Источник:Иван Федоров
Возле дома, где проживает Николай Волик, раздался взрыв. Это произошло в микрорайоне в микрорайоне "Дроби" на проспекте 50-летия Победы.
Об этом 6 декабря сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он подтвердил, что утром 6 декабря в городе был взрыв у дома Волика.
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Мэр отметил, что взрыв микрорайона слышал пол города.
В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые. По идее "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию, насколько сильно поджарился, – сказал Федоров.
Что известно о Волике
Федоров рассказал, что коллаборант до 24 февраля возглавлял местное звено социалистической партии и побывал в депутате Мелитопольского районного совета. После полномасштабного вторжения и оккупации Мелитополя начал активно помогать местным гауляйтерам.
Местный ресурс опубликовал фото, на которых коллаборант вместе с государственным изменником Ильей Кивой.
Волик и Кива / Фото с телеграмму "Риа-Мелитополь"
Справа от Кивы шагает предатель Волик / Фото с телеграмму "Риа-Мелитополь"
Что происходит в Мелитополе на Запорожье: последние новости
- Взрывы и автоматные очереди раздавались в Мелитополе несколько дней назад. Об этом сообщил мэр Федоров.
- Вблизи Мелитополя, в селе Терпение, ВСУ 2 декабря ударили по скоплению оккупантов. По информации мэра, было десятки убитых и раненых, их привезенных в мелитопольские больницы.
- Вблизи Мелитополя уничтожили 2 казармы оккупантов. Они располагались в школе села Ясного и культуры у поселка Мирное.