"Это - Украина": "Желтая лента" в Мелитополе запустила флешмоб

На временно оккупированных территориях не устают напоминать, что россиянам там не рады. В частности, в Мелитополе провели патриотический флешмоб.

Во временно оккупированном Мелитополе запустили флешмоб "Это - Украина". Это дело рук активистов движения "желтая лента".

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Распространили символы сопротивления

Активисты движения "Желтая Лента" в Мелитополе распространили символы сопротивления вблизи памятных мест. В частности, на могиле Корвацкого, вблизи памятника местного значения "дуб черешчатый" и возле одного из локальных супермаркетов.

Мелитополь - это Украина! Мы никогда не сдадимся в борьбе за него и будем приближать тот момент, когда над городом поднимется украинский флаг,

– отметили активисты.

Ранее другое партизанское движение "Атеш" анонсировало новые удары по временно оккупированному Крыму. Там также добавили, что в ближайшее время мы увидим значительно большие события. В Крыму и на других оккупированных территориях действительно неспокойно. Там часто раздаются взрывы и появляются патриотические надписи и рисунки.