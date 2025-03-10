В КГГА рассказали, почему в метро погиб мужчина

В столичном метрополитене вечером 9 марта произошла трагедия – погиб мужчина. Киевские власти сообщили, что стало причиной его смерти.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Стала известна причина гибели мужчины в киевском метро

Поздно вечером 9 марта сообщили, что на станции "Вырлица" пассажир попал под поезд.

Пассажир грубо нарушил правила пользования метрополитеном и несанкционированно прошел в тоннель во время движения поездов, в результате чего попал под электропоезд. От полученных травм он погиб на месте,

– написали в КГГА.

Там отметили: событие произошло примерно в 70 метрах от платформы, фактически в самом тоннеле. Специалисты ГСЧС деблокировали тело. Всего были привлечены около 20 специалистов различных служб – спасатели, медики, правоохранители, работники метрополитена.

Станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" были закрыты на вход для пассажиров. А поскольку было довольно поздно, то не все пассажиры смогли попасть на последние вечерние поезда.

В метрополитене призвали пассажиров не нарушать правила пользования подземкой: не заходить в тоннели, не передвигаться по запрещенным зонам и не подвергать себя опасности.