В метро в Киеве собрались огромные очереди: в чем причина
Источник:КГГА
В понедельник, 2 января, в столичном метро случился коллапс. У турникетов собрались огромные очереди пассажиров.
На некоторых станциях метро сейчас работает только 2 турникета. Как отмечают в КГГА, технический сбой в работе автоматики произошел из-за перепадов напряжения.
К теме В Киеве из-за скачков напряжения произошел масштабный сбой в работе метро: какая ситуация сейчас
Какие станции работают в обычном режиме
Как отмечают, стабильная работа метрополитена обеспечена на станциях:
- "Героев Днепра",
- "Почайна",
- "Тараса Шевченко",
- "Контрактовая площадь",
- "Сырец",
- Дворец Спорта,
- "Кловская",
- "Дружбы народов",
- "Выдубичи",
- "Славутич",
- "Осокорки",
- "Позняки",
- "Харьковская".
Специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.
В метро собрались огромные очереди / Фото из местных телеграмм-каналов
О полном возобновлении работы турникетов сообщат дополнительно. В сети киевлян призывают планировать свой маршрут заблаговременно из-за большого скопления людей в метро.
В Киеве под колесами поезда погиб мужчина: коротко
- 24 декабря в столице человек попал под колеса метро. Поезда красной ветки метро курсировали по другому маршруту. Инцидент произошел на станции "Лесная".
- На месте происшествия работали медики и правоохранители. В КГГА отмечают, что специалисты проводили необходимую работу, чтобы вытащить человека из-под поезда.
- По состоянию на 18:53 движение поездов по красной линии метро возобновили. Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на путях.
- Около 20:30 спасатели Киева сообщили, что тело мужчины, попавшего под поезд, достали. Сотрудники ГСЧС обнаружили, что мужчину зажало между платформой и поездом.
- Впоследствии спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего и передали правоохранительным органам для проведения следствия и установления причин трагического случая.