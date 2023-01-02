В метро в Киеве собрались огромные очереди: в чем причина

В понедельник, 2 января, в столичном метро случился коллапс. У турникетов собрались огромные очереди пассажиров.

На некоторых станциях метро сейчас работает только 2 турникета. Как отмечают в КГГА, технический сбой в работе автоматики произошел из-за перепадов напряжения.

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Какие станции работают в обычном режиме

Как отмечают, стабильная работа метрополитена обеспечена на станциях:

"Героев Днепра",

"Почайна",

"Тараса Шевченко",

"Контрактовая площадь",

"Сырец",

Дворец Спорта,

"Кловская",

"Дружбы народов",

"Выдубичи",

"Славутич",

"Осокорки",

"Позняки",

"Харьковская".

Специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

В метро собрались огромные очереди / Фото из местных телеграмм-каналов

О полном возобновлении работы турникетов сообщат дополнительно. В сети киевлян призывают планировать свой маршрут заблаговременно из-за большого скопления людей в метро.

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