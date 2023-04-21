Не хотят "нагнетать ситуацию": в МИД Китая сделали новое заявление о войне против Украины

Глава МИД Китая Цинь Ган попытался объяснить почему его страна не вмешивается в войну против Украины. По его словам, китайские власти не хотят "нагнетать ситуацию".

Китайский министр также отметил, что Китай не намерен участвовать в большой конкуренции за власть. В то же время страна выступает против того, чтобы ограничивать международную торговлю.

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Глава МИД Китая высказался о войне в Украине

Цинь Ган, выступая на одном из форумов в Шанхае 21 апреля, заявил, что Китай стремится урегулировать "конфликт" в Украине и прийти к мирному решению. В то же время, он подчеркнул, что в отношения страны с Россией не имеет права вмешиваться ни одна страна мира.

Этот же нарратив повторил и спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Так, на одном из брифингов он сделал замечание представителю прессы, который попросил его прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен о "безграничном" партнерстве Китая с Россией.

Позиция Китая в войне России против Украины