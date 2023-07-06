Не стоит озираться на Москву: Киев ответил США на "необходимость" реформ для вступления в НАТО

Официальный Киев настаивает, что приглашение Украины в НАТО на этом этапе отвечает интересам союзников безопасности. В Киеве призывают не оглядываться на Москву при принятии решения о вступлении Украины в НАТО.

Именно так представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на заявление спикера Белого дома о том, что Украина должна провести реформы, прежде чем присоединиться к НАТО, пишет 24 Канал. В Вашингтоне заявляют, что двери НАТО открыты для Украины, однако наша страна якобы должна провести реформы для соответствия стандартам НАТО.

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В МИД заявили, что Украина проводит реформы во время войны

Официальный Киев заявляет, что кроме Украины, на данный момент "в мире нет ни одной другой страны, которая проводила бы такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории".

Коренные внутренние преобразования в Украине будут неотвратимо продолжаться,

– заявил Николенко.

При этом представитель МИД Украины подчеркнул, что в мире остается незавершенной другая реформа. В частности, отношение Запада к России.

"В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности", – сказал представитель МИД Украины.

В Киеве подчеркнули, что партнерам Украины не нужно оглядываться на Москву при рассмотрении вопроса о присоединении нашей страны к НАТО.

Как только наши партнеры будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам союзников по безопасности, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращение повторения российской агрессии в будущем,

– заявил Николенко.

При этом в МИДе подчеркнули, что США – это ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии России. Официальный Киев выразил благодарность всем американцам, поддерживающим Украину.

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