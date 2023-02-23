В МИД Украины порекомендовали Сийярто посетить Братиславу, где ему дадут "пару мудрых советов"

В украинском МИД ответили на заявление Сийярто о переговорах США и России по Украине. Венгерского министра призвали перестать подыгрывать Кремлю.

Поехать в Братиславу "по совету" порекомендовал Сийярто спикер МИД Олег Николенко. Кстати, недавно тамошний министр МИД Растислав Качер обругал венгерского премьера Виктора Орбана русской фразой: "Иди на х*й".

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Венгрия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои правила

Петер Сийярто прокомментировал выступления Байдена и Путина 21 февраля. Глава МИД Венгрии заявил, что президенты "могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом".

Таким образом, венгерский министр продолжает свою риторику о переговорах об Украине без Украины и "немедленном прекращении огня" путем уступок агрессору. На его слова ответил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины,

– отметил спикер.

Николенко также порекомендовал Сийярто в следующий раз перед визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. Мол, словацкие коллеги смогли бы "дать несколько мудрых советов".

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