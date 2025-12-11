Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль, отметив, что нынешнее оформление ДТП отнимает слишком много времени. Иногда это может длиться по 3 – 4 часа. Новая возможность оформить ДТП через Дію значительно сократит этот процесс.

Когда заработает оформление ДТП через Дію?

Как отметила Коваль, оформить ДТП можно будет через несколько кликов без вызова полиции. Важно, что речь идет только о европротоколе – упрощенную процедуру оформления незначительного ДТП.

Это позволит самостоятельно зафиксировать обстоятельства происшествия и подать документы для получения страховых выплат. Мы подключим все необходимые реестры для автоматического подтверждения данных и обеспечения их достоверности. Для государства это также удобно, ведь снизится нагрузка на работников полиции и государственные службы. А сам процесс будет происходить значительно быстрее,

– рассказала заместитель министра.

Услуга уже находится на финальном этапе разработки. Ожидается, что в январе она уже заработает.

Кроме того, вице-премьер Михаил Федоров рассказал, как именно можно будет оформить европротокол через Дію. Речь идет фактически о нескольких кликах. Процесс будет таким:

Сформируйте сообщение о ДТП в Дії.

Дія заполнит все данные из реестров.

Добавьте фото.

Выберите схему, место, дату и время.

Получите согласование другого участника.

Подпишите заявление. Дія.Підпис гарантирует юридическую силу.

Граждане смогут отследить в режиме реального времени статус рассмотрения европротокола без поездок в страховую. А автоматическая проверка данных в реестрах сделает невозможным неприятные ситуации, когда идут отказы в выплатах из-за ошибок в номере авто или фамилии.

