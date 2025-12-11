Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, зауваживши, що теперішнє оформлення ДТП забирає надто багато часу. Інколи це може тривати по 3 – 4 години. Нова можливість оформити ДТП через дію значно скоротить цей процес.

Коли запрацює оформлення ДТП через Дію?

Як наголосила Коваль, оформити ДТП можна буде через кілька кліків без виклику поліції. Важливо, що йдеться лише про європротокол – спрощену процедуру оформлення незначної ДТП.

Це дозволить самостійно зафіксувати обставини події та подати документи для отримання страхових виплат. Ми під'єднаємо усі необхідні реєстри для автоматичного підтвердження даних та забезпечення їх достовірності. Для держави це також зручно, адже знизиться навантаження на працівників поліції та державні служби. А сам процес відбуватиметься значно швидше,

– розповіла заступниця міністра.

Послуга вже перебуває на фінальному етапі розробки. Очікується, що у січні вона вже запрацює.

Крім того, віцепрем'єр Михайло Федоров розповів, як саме можна буде оформити європротокол через Дію. Йдеться фактично про кілька кліків. Процес буде таким:

Сформуйте повідомлення про ДТП в Дії.

Дія заповнить всі дані з реєстрів.

Додайте фото.

Виберіть схему, місце, дату та час.

Отримайте погодження іншого учасника.

Підпишіть заяву. Дія.Підпис гарантує юридичну силу.

Громадяни зможуть відстежити в режимі реального часу статус розгляду європротоколу без поїздок до страхової. А автоматична перевірка даних у реєстрах унеможливить неприємні ситуації, коли йдуть відмови у виплатах через помилки в номері авто чи прізвищі.

ДТП в Україні: коротко