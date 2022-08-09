Через месяц россия продвинулась под Бахмутом всего на 10 километров: местами ситуация еще хуже

россия претерпела мало успеха в последний месяц. Под Бахмутом агрессор продвинулся на 10 километров, а по другим направлениям Донбасса – еще меньше.

В выходные россия продолжила сосредоточивать усилия на укреплении обороны Юга. Ведь там оккупанты тоже не имеют успеха. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании 9 августа.

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россияне снова не выполнили свой план за месяц

За последние 30 дней наступление россии на город Бахмут было ее самой успешной осью на Донбассе; однако за это время россии удалось продвинуться всего на 10 километров,

– говорится в сообщении.

На других участках Донбасса россия тоже пыталась прорваться. Но агрессор продвинулся всего на 3 километра. В Минобороны говорят, что российские оккупанты достигли гораздо меньше, чем планировали.

Несмотря на длительное интенсивное использование артиллерии в этих районах, россия не смогла создать боеспособную пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более значительные успехи.

– считает британская разведка.

россия продолжает атаковать украинские позиции в Донецкой области. Хотя усилия агрессора уже совсем не те.

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