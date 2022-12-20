В Минобороны объяснили, как погода влияет на атаки россиян

В Министерстве обороны Украины объяснили, что меняет плохая погода во время войны. В частности, речь идет об атаке ракетами и "Шахидами".

По данным нашего министерства, проводить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично. Также погода оказывает влияние на разведку.

Заметьте На одном направлении фронта погода помогает ВСУ, а на другом – спасает россиян, – Жданов.

Что известно о влияние погоды на атаки россиян

Спокойная погода и ясное небо помогают разведать объекты удара. Но ни туман, ни туман существенно не влияют на планы россиян по атакам,

– рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, погода влияет на:

изучение последствий ударов;

их возможную корректировку.

На что не влияет погода

В Министерстве обороны Украины рассказали, что для наблюдения за успеваемостью ударов Россия использует самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. За несколько сотен километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе,

– объяснили в министерстве.

Однако там добавили, что не стоит преждевременно радоваться успехам сбития "Шахидов". Ведь россияне, жертвуя дешевыми "мопедами", истощают нашу систему противовоздушной безопасности.



Как погода влияет на ситуацию с ракетами / Инфографика Минобороны Украины

Что известно о влиянии погоды на войну