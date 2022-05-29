В Минобороны объяснили, почему оружие так долго едет в Украину
Снабжение оружия – это сложный процесс и требует многих договоренностей от политиков и подписанных контрактов с производителями.
Об этом в эфире совместного вещания рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал. По ее словам, процесс снабжения оружием длительный, это очень отличается от обычных покупок в магазине.
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Контракты с оружейными производителями
Даже если мы что-то приобретем за границей и можем сами перевести, то это может занять день. Но на поставку оружия нужно больше времени, потому что до того, как началась война в Украине, западные производители оружия уже имели определенные контакты и обязательства. То есть мы говорим о том, что нам необходимо срочно и сразу заключаем соглашения,
– рассказала Маляр.
Она добавила, что поэтому производители оружия должны определенным образом скорректировать свои контракты, чтобы оружие поступило как можно скорее.
Договоренности с политиками на самом высоком уровне
Также она объяснила, что транзит оружия по территории других стран всегда сложнее, чем просто физическому лицу что-то перевести в чемодане, потому что для этого обычно требуется разрешение на самом высоком уровне – от кабинета министров или парламента тех стран.
"Эти договоренности обсуждаются между президентами и министрами обороны, поэтому в этой ситуации мы должны набраться терпения и понимать, что фактически все соглашения заключены. Мы понимаем с какой ритмичностью будет поставляться оружие. Но для того чтобы у нас уже был паритет в боях нам нужен еще некоторое время", – объяснила заместитель министра.
Снабжение реактивных систем залпового огня Украины
- Украина давно нуждается в этом оружии, власти неоднократно просили Запад его предоставить. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что с ними украинские защитники смогут вернуть российских захватчиков за "железный занавес" .
- До этого глава ОП Андрей Ермак отметил, что в США продолжается дискуссия о предоставлении этого оружия. А в Пентагоне сообщили, что "помнят" о запросе Украины . Позже Владимир Зеленский сказал, что будут хорошие новости на следующей неделе по поставкам оружия.
- Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заверило, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину систем РСЗО .