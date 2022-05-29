В Минобороны объяснили, почему оружие так долго едет в Украину

Снабжение оружия – это сложный процесс и требует многих договоренностей от политиков и подписанных контрактов с производителями.

Об этом в эфире совместного вещания рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает 24 канал. По ее словам, процесс снабжения оружием длительный, это очень отличается от обычных покупок в магазине.

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Контракты с оружейными производителями

Даже если мы что-то приобретем за границей и можем сами перевести, то это может занять день. Но на поставку оружия нужно больше времени, потому что до того, как началась война в Украине, западные производители оружия уже имели определенные контакты и обязательства. То есть мы говорим о том, что нам необходимо срочно и сразу заключаем соглашения,

– рассказала Маляр.

Она добавила, что поэтому производители оружия должны определенным образом скорректировать свои контракты, чтобы оружие поступило как можно скорее.

Договоренности с политиками на самом высоком уровне

Также она объяснила, что транзит оружия по территории других стран всегда сложнее, чем просто физическому лицу что-то перевести в чемодане, потому что для этого обычно требуется разрешение на самом высоком уровне – от кабинета министров или парламента тех стран.

"Эти договоренности обсуждаются между президентами и министрами обороны, поэтому в этой ситуации мы должны набраться терпения и понимать, что фактически все соглашения заключены. Мы понимаем с какой ритмичностью будет поставляться оружие. Но для того чтобы у нас уже был паритет в боях нам нужен еще некоторое время", – объяснила заместитель министра.

Снабжение реактивных систем залпового огня Украины

Украина давно нуждается в этом оружии, власти неоднократно просили Запад его предоставить. Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что с ними украинские защитники смогут вернуть российских захватчиков за "железный занавес" .

До этого глава ОП Андрей Ермак отметил, что в США продолжается дискуссия о предоставлении этого оружия. А в Пентагоне сообщили, что "помнят" о запросе Украины . Позже Владимир Зеленский сказал, что будут хорошие новости на следующей неделе по поставкам оружия.

Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заверило, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину систем РСЗО .

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