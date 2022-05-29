Про це в ефірі спільного мовлення розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає 24 канал. За її словами, процес постачання зброї тривалий, це дуже відрізняється від звичайних покупок в магазині.

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Контракти з виробниками зброї

Навіть, коли ми щось придбаємо за кордоном і можемо самі перевести, то це може зайняти день. Але на постачання зброї потрібно більше часу, тому що до того як почалась війна в Україні західні виробники зброї вже мали певні контакти і забов'язання. Тобто ми говоримо про те, що нам необхідно терміново і одразу укладаємо угоди,

– розповіла Маляр.

Вона додала, що тому виробники зброї мають певним чином скорегувати свої контракти, щоб зброя надійшла якнайшвидше.

Домовленості з політиками на найвищому рівні

Також вона пояснила, що транзит зброї по території інших країна завжди складніший, ніж просто фізичній особі щось перевести у валізі, тому що для цього зазвичай потрібен дозвіл на найвищому рівні – від кабінету міністрів або парламенту тих країн.

"Ці домовленості обговорюються між президентами та міністрами оборони, тому в цій ситуації ми повинні набратися терпіння і розуміти, що фактично всі угоди укладено. Ми розуміємо з якою ритмічністю буде постачатися зброя. Але для того, щоб у нас вже був паритет в боях нам потрібен ще певний час", – пояснила заступниця міністра.

Постачання реактивних систем залпового вогню Україні

Україна давно потребує цю зброю, влада неодноразово просила Захід її надати. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що з ними українські захисники зможуть повернути російських загарбників за "залізну завісу".

До того глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що в США триває дискусія про надання цієї зброї. А в Пентагоні повідомили, що "пам'ятають" про запит України. Пізніше Володимир Зеленський сказав, що будуть хороші новини наступного тижня щодо постачання зброї.

Видання The New York Times з посиланням на американських посадовців запевнило, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправлення в Україну систем РСЗВ.

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