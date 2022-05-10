В Минобороны рассказали об основных битвах на Востоке и Юге

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой, Луганской областях и вблизи Харькова. В то же время в Херсонской области украинское правительство не позволяет России реализовать псевдореферендумы.

Поле битвы – юг и восток Украины

Украинские военные удерживают оборону и не дают оккупантам завоевать новые территории. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал.

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У нас сейчас основное поле битвы – это юг и восток Украины. Российская армия сначала ставила цель глобальную – сразу проглотить всю Украину, захватив Киев, а сейчас они пытаются все это поделить, условно говоря, на зоны или на куски, или части областей.

– отметила Маляр.

Она подчеркнула, что прежде всего оккупанты пытаются продвинуться в Донецкой и Луганской областях – на этих направлениях продолжаются ожесточенные бои, обстрелы по всей линии фронта, там сложная ситуация, в том числе и гуманитарная.

Кроме того, россияне пытаются захватить Херсонскую область, бои продолжаются и в Харьковской области. На Харьковщине их несколько отодвинули,

– добавила Маляр.

К слову, американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны пишут, что российские войска и офицеры отказываются выполнять приказы о наступлении на Донбасс – войско настолько деморализовано.

Актуальная ситуация на фронте

По данным Генштаба, сейчас почти во всех направлениях враг перегруппировывает войска и пытается наступать, впрочем, в большинстве своем не имеет никакого успеха.

В Вооруженных силах Украины также подтвердили наступательные действия на Востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора между этими территориями с временно оккупированным Крымом.

Больше всего враг активизировался на Слобожанском и Донецком направлениях.

Согласно карте боевых действий противник, при поддержке авиации и артиллерии, сосредоточился на взятии под полный контроль Рубежного и Попасной. Также россияне хотят наступать на Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Враг стремится прорвать оборону наших защитников.

Однако украинские защитники отбили 8 вражеских атак на Востоке в течение 9 мая. В частности, удалось уничтожить до 250 человек личного состава, 13 танков, 1 бронетранспортера и 10 боевых машин пехоты.

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