Поле битви – південь і схід України

Українські військові тримають оборону і не дають окупантам завоювати нові території. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал.

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У нас зараз основне поле битви – це південь і схід України. Російська армія спочатку ставила мету глобальну – одразу проковтнути всю Україну, захопивши Київ, а зараз вони намагаються все це поділити, умовно кажучи, на зони чи на шматки, чи частини областей,

– зазначила Маляр.

Вона наголосила, що насамперед окупанти намагаються просунутись у Донецькій та Луганській областях – на цих напрямках тривають запеклі бої, обстріли по всій лінії фронту, там складна ситуація, зокрема і гуманітарна.

Крім того, росіяни намагаються захопити Херсонську область, бої тривають і на Харківщині. На Харківщині їх дещо відсунули,

– додала Маляр.

До слова, американські ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника Міноборони, пишуть, що російські війська та офіцери відмовляються виконувати накази щодо наступу на Донбас – військо настільки деморалізоване.

Актуальна ситуація на фронті

За даними Генштабу, наразі майже на всіх напрямках ворог перегруповує війська й намагається наступати, втім здебільшого не має жодного успіху.

У Збройних силах України також підтвердили наступальні дії на Сході України з метою встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору між цими територіями з тимчасово окупованим Кримом.

Найбільше ворог активізувався на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Згідно із картою бойових дій, противник, за підтримки авіації та артилерії, зосередився на взятті під повний контроль Рубіжного та Попасної. Також росіяни хочуть наступати на Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Ворог прагне прорвати оборону наших захисників.

Однак, українські захисники відбили 8 ворожих атак на Сході впродовж 9 травня. Зокрема, вдалось знищити до 250 осіб особового складу, 13 танків, 1 бронетранспортер та 10 бойових машин піхоти.

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