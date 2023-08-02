Безысходная ситуация для Путина: у минобороны России серьезные проблемы

Мятеж Евгения Пригожина произошел более месяца назад. А его последствия до сих пор преследуют Россию. Многие проблемы возникли в министерстве обороны России. Вернее, с главными его представителями.

Российское общество всячески проявляет пренебрежение к действующему военному руководству. Однако с этим Кремль ничего не может сделать. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Серьезные проблемы в России

На проблемы в министерстве обороны России указывает по меньшей мере отсутствие первых лиц в медиапространстве. Сергей Шойгу недавно ездил в Северную Корею. Командующий оккупационными войсками Валерий Герасимов после мятежа впервые появился на публике 10 июля.

Зато командующий воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин исчез в день начала мятежа – 23 июня. После этого его не видели. Однако говорили о задержании.

Если бы все было в порядке, то не возникало бы вакуума, не создавали бы интерпретаций. То есть каждый день, как и раньше, показывали бы нам Герасимова, Шойгу, Суровикина – не было бы слухов о его аресте,

– заметил Аббас Галлямов.

Может казаться, что это такие вещи, которые не существенны. Однако на самом деле они очень четко показывают изменения, происходящие внутри минобороны. И это активно обсуждают россияне в соцсетях.

"Кремль такие вещи, уверяю, мониторит очень внимательно. Если есть возможность оккупировать какую-нибудь информационную проблему, они обязательно это делают", – подчеркнул политолог.

То есть, если власть видит, что людей беспокоит отсутствие Суровикина – его бы просто показали. Если же этого не делают, это указывает на то, что какая-то проблема с ним все-таки есть.

Аббас Галлямов о проблемах в минобороны России: смотреть видео

Патовая ситуация для Путина

Та же ситуация с министром обороны и командующим оккупационными войсками. В обществе участились разговоры об ослаблении позиций минобороны. Однако Кремль на это никак не реагирует.

Кремль отлично знает, как это работает. Если это не решают – проблема объективно существует. Иначе быть не может. На виду у всего мира Шойгу и Герасимов, как зайцы, бежали от Пригожина. Какое уважение в армейской среде может быть после такого,

– заметил Галлямов.

А уважение является важным аспектом для военного руководства страны. А обычные россияне презирают его за слабость.

Впрочем, для Владимира Путина эта ситуация несколько безвыходна. Нового руководства, которое имело бы уважение, он назначить не может. Все потому, что это значит, что этого добился Пригожин. То есть достиг цели мятежа – уволить военное руководство России.

Что происходит в военно-политической верхушке России