Такое мнение высказал 24 Каналу главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков, отметив, что россияне могут себе позволить некоторое время не разрабатывать новые образцы. Также он назвал фактор в производстве оружия важнее, чем деньги.
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Есть определенный тренд
В России с советских времен на складах осталось большое количество вооружения старого образца. Сейчас россияне достают со складов хранения огромное количество этого вооружения, ремонтируют, модернизируют и отправляют на фронт.
Однако в определенное время это вооружение закончиться и тогда в России также встанет вопрос дефицита,
– отметил военный эксперт.
Например, если бы в США решили активнее восстанавливать старую бронетехнику, в частности танков Abrams, которые стоят где-то в пустыне в Неваде, возможно ситуация с дефицитом вооружения была бы немного другой.
"Украина тоже получила далеко не новые танки Leopard 1 – они являются вооружением старого образца, 1960-1970-х годов. Такой тренд есть и он может развиваться. Однако неизвестно, сколько запасов старой техники осталось на складах", – подчеркнул Катков.
Очередь на истребители до 2030-х годов
Он отметил, что речь идет именно о дефиците нового современного вооружения, производство которого занимает довольно много времени.
Важно понимать, что стоимость нового вооружения не только в деньгах, но и во времени. Сегодня время является более важным параметром стоимости вооружения, чем его денежный эквивалент,
– отметил он.
Так, очередь на истребители F-35, средняя цена которых 240 миллионов долларов за единицу вместе с вооружением, формируется уже на начало 2030-х годов. Условно говоря, если бы Украина имела возможности купить F-35 именно сейчас, то получила бы первый борт примерно в 2032 году.
"Аналогичная ситуация с системами Patriot, комплексами HIMARS, современными танками, новыми истребителями F-16, очередь на которые сейчас – до 2030 года. Все это растянуто во времени, потому что производства не успевают за тем потоком заказов, которые есть, и их становится все больше", – объяснил Олег Катков.
Президент Украины о дефиците вооружения
- Владимир Зеленский отметил, что, что в мире сейчас есть общий дефицит оружия. Также его испытывают ВСУ. В то же время для его преодоления Украина заинтересована в копродукции в частности с США и странами Европы.
- Также президент на пресс-конференции 25 февраля подчеркнул, что стоимость артиллерийских снарядов в мире выросла в 5 раз. Это произошло из-за войны в Украине. В целом рост цен на боеприпасы является чисто коммерческим интересом, а тем, кто их поднимает, безразлично, что будет с Украиной.
- Ранее глава государства подчеркивал, что в мире не достаточно мощностей для производства снарядов 155-калибра, чтобы обеспечить потребности Украины в них. В то же время по его словам, Россия также испытывает нехватку боеприпасов, именно поэтому она закупает снаряды в КНДР.