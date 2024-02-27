Таку думку висловив 24 Каналу головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков, зазначивши, що росіяни можуть собі дозволити певний час не розробляти нові зразки. Також він назвав чинник у виробництві зброї важливіший, ніж гроші.

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Є певний тренд

В Росії з радянських часів на складах залишилась велика кількість озброєння старого зразка. Зараз росіяни дістають зі складів зберігання величезну кількість цього озброєння, ремонтують, модернізують та відправляють на фронт.

Проте у певний час це озброєння завершиться і тоді в Росії також постане питання дефіциту,

– наголосив військовий експерт.

Наприклад, якби у США вирішили активніше відновлювати стару бронетехніку, зокрема танків Abrams, які стоять десь у пустелі в Неваді, можливо ситуація з дефіцитом озброєння була б трохи іншою.

"Україна теж отримала далеко не нові танки Leopard 1 – вони є озброєнням старого зразка, 1960-1970-х років. Такий тренд є і він може розвиватися. Однак невідомо, скільки запасів старої техніки залишилось на складах", – підкреслив Катков.

Черга на винищувачі до 2030-х років

Він зауважив, що йдеться саме про дефіцит нового сучасного озброєння, виробництво якого забирає доволі багато часу.

Важливо розуміти, що вартість нового озброєння не тільки у грошах, а й у часі. Сьогодні час є більш важливим параметром вартості озброєння, ніж його грошовий еквівалент,

– зауважив він.

Так, черга на винищувачі F-35, середня ціна яких 240 мільйонів доларів за одиницю разом з озброєнням, формується вже на початок 2030-х років. Умовно кажучи, якби Україна мала можливості купити F-35 саме зараз, то отримала б перший борт приблизно у 2032 році.

"Аналогічна ситуація щодо систем Patriot, комплексів HIMARS, сучасних танків, нових винищувачів F-16, черга на які зараз – до 2030 року. Все це розтягнуто у часі, тому що виробництва не встигають за тим потоком замовлень, які є, і їх стає все більше", – пояснив Олег Катков.

Президент України про дефіцит озброєння