В Миргороде россияне попали в военный аэродром: повредили технику
24 августа 2022 , 21:10Читати новину українською
Источник:831 бригада тактической авиации
Оккупанты на День Независимости Украины нанесли ракетный удар по Миргороду в Полтавской области. Захватчики попали в военный аэродром.
Враг ударил по военной инфраструктуре Миргородщины
О мощных обстрелах со стороны российских оккупантов сообщили в пресс-службе 831 бригады тактической авиации. Сообщается, что враг ударил по военной инфраструктуре Миргородщины.
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Из сообщения можно сделать вывод, что оккупанты нанесли удар по аэродрому и технике.
Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику, как и отстроится каждый уголок нашей несокрушимой и Независимой Украины,
– говорится в сообщении.
Что известно об обстреле Миргорода
- В первой половине дня русские военные атаковали Полтавскую область. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин информировал о 4 "прилетах" по инфраструктуре Миргорода.
- К счастью, погибших и пострадавших в результате российской атаки на Миргород – нет.
- Добавим, что 24 августа под огнем неприятеля оказались и другие украинские города. Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего погиб 11-летний мальчик.
- Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН сообщил о вражеской атаке по железной дороге. Глава государства рассказал, что в результате обстрела погибли 15 человек.
- На ракетный удар по Днепропетровщине и гибель 11-летнего ребенка отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что оккупантам не сойдет с рук ни это, ни какое-либо другое военное преступление, которое они совершили в Украине.
- В Черкасской области благодаря удачной работе ПВО была сбита вражеская ракета. К сожалению, "прилеты" фиксировали в Хмельницкой области, а также сообщали о взрывах в Житомирской области.
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