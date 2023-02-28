В Молдове пророссийские силы устроили протесты: завезли провокаторов и организовали стычки

Россия пытается дестабилизировать обстановку в Молдове. Пророссийская партия "Шор" в очередной раз организует митинги.

Местные СМИ рассказывают, что митингующие пытались штурмовать правительственный квартал. К партии "Шор" присоединилась PACE, лидер которой Георгий Кавкалюк в розыске.

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Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие требовали отставки президента Майи Санды.

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Приехал из России на протест против Санду

Журналист решил пообщаться с одним из протестующих в центре Кишинева. Однако тот на русском заявил, что не понимает румынского языка, на который к нему обратились. Парень сказал, что ему 21 год, и он не из Молдовы.

Я из России,

– отметил протестующий.

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Ехали автобусами

По информации издания NewsMaker, после первых задержаний участники протеста перестали прорывать границу полиции. Они установили сцену перед городским советом Кишинева. Пророссийские митингующие потребовали от властей Молдовы оплатить счета населения за газ, отопление и электричество за всю зиму.

Людей в протест привозили автобусами. Несколько из них были остановлены в Ставченах. Правоохранители считают, что некоторые единицы транспорта не отвечают техническим нормам и могут даже загореться. Пассажиры перекрывали дорогу и потребовали, чтобы им разрешили ехать.

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Прошлый протест состоялся 19 февраля. Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства полной оплаты счетов населения за зимние месяцы. Заявили, что у власти есть 7 дней на размышления. Прессекретарь правительства Даниэль Воде тогда отметил, что власти уважают право граждан на протест и мирные собрания, но не будут комментировать акцию.