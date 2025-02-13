В Молдове вблизи больницы нашли обломки российских БпЛА: президент страны сделала заявление
Сегодня, 13 февраля, на территории Молдовы нашли фрагменты беспилотников, вероятно, российских. Полиция страны начала расследование.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правоохранителей Молдовы. На юге страны сначала обнаружили 2 дрона, опасности для граждан уже нет.
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Где упали беспилотники
Один БпЛА взорвался над сельскохозяйственным полем вблизи села Чумай Тараклийского района, а другой – в поле примерно в 1,5 километра от города Чадыр-Лунга.
Эксперты взрывотехнического отдела полиции сейчас находятся на обоих местах и проводят расследование, после чего дроны будут детально исследованы. По предварительным данным, фрагменты, найденные в Чадыр-Лунге, принадлежат российскому беспилотнику,
– говорится в сообщении.
Впоследствии в полиции заявили, что нашли новые обломки – на окраине города Тараклия, в 2 километрах от районной больницы.
Место падения российских БпЛА / Фото полиции Молдовы
Инцидент подтвердила и президент страны Майя Санду, заявив, что российская война в очередной раз пересекла границу Молдовы.
Россия не уважает границ, нападает на гражданских, распространяет террор. Ее война против Украины является преступной. Оставьте нас, мирные народы, в покое,
– написала она в Х.
К слову, ночью 13 февраля жители белорусского Гомеля слышали звуки дронов и взрывы во время российской атаки "Шахедами" на Украину. Вероятно, беспилотники агрессора залетели и на территорию Беларуси, что случается не впервые.