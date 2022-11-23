Россия оставила нас в темноте, – Санду о ракетной атаке, которая оставила Молдову без света
Источник:Майя Санду
Россия 23 ноября в очередной раз нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Однако в результате разрушений без света остались не только украинцы, но и Молдова.
Так, в результате бомбардировок в этой стране начались массовые отключения света. Об этом ранее сообщал и вице-премьер-министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.
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Свет можно вернуть, жизнь людей – нет
Впоследствии на отключение света в Молдове отреагировала и президент Майя Санду. Она заявила, что Россия оставила Молдову в темноте. Однако вместе с тем подчеркнула все горе, которое страна-террористка несет народу Украины.
Так, она отметила, что война России в Украине:
- убивает людей,
- разрушает ракетами жилые кварталы,
- разрушает энергетическую инфраструктуру.
Она подчеркнула, что прямо сейчас люди вытаскивают из-под завалов своих раненых и оплакивают умерших близких. Так что если возобновить электроснабжение еще можно, то жизнь людей не вернуть назад.
Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из-за простого желания держать другие народы в бедности и унижении. Как бы трудно это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в свободном мире,
– написала президент Молдовы.
Касаемо света в Молдове Майя Санду рассказала, что все государственные учреждения работают для того, чтобы жителям Молдовы вернуть электроэнергию: "Мы решим технические проблемы и снова будет свет".
В Молдове отключили свет
В предыдущий раз в Молдове исчезал свет из-за массированного ракетного удара России 15 ноября. Происходят такие отключения из-за того, что энергосистемы Украины и Молдовы соединены, поэтому российские атаки провоцируют серьезные проблемы не только в Украине.
Уважаемые граждане, сегодня повторяется ситуация 15 ноября. После бомбардировок Россией украинской энергосистемы за последнее время у нас есть масштабные отключения электроэнергии по всей стране. "Moldelectrica" работает над восстановлением подключения к электроэнергии. Я скоро вернусь с дополнительной информацией,
– написал Андрей Спину в телеграмме.
Ракетная атака 23 ноября: что известно
- Во время воздушной тревоги Россия обстреляла ряд городов Украины. Так под обстрелы попали Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Львовщина, Харьковщина и другие области.
- Традиционно она целила по критической инфраструктуре страны. В частности, во Львове исчез свет, в Харькове остановилось метро, а одну из станций Киева обесточило.
- На ракетные обстрелы отреагировали и в Офисе Президента. Там заявили, что террористы в очередной раз подтвердили, что они террористы, а также назвали их неудачниками.
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