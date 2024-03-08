Россия так и не вернула в воздушное пространство моря А-50, у врага идут дискуссии, – Олещук

После потерь в авиации россияне существенно снизили количество ударов управляемыми авиабомбами. Более того, уже больше недели вблизи украинских границ не появляется самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров,

– сообщил Олещук.

Он также отметил, что Воздушные силы работают и сегодня! По словам Олещука, сейчас результат боевой работы – проверяют.

"Так, враг продолжает атаковать наши позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решается", – добавил Олещук.

По словам генерала, после значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами.

В России ведут дискуссии

В то же время Олещук сообщил, что среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства – посылать их в один конец.

Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач оккупантами, будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага,

– пообещал Олещук.

Россия теряет авиацию