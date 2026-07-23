В Московской области разбился военный самолет Су-57, – российские СМИ

В четверг, 23 июля, в Подмосковье произошла авиакатастрофа. Там разбился военный самолет. По предварительным данным, экипаж катапультировался.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно об авиатроще?

Сообщается, что самолет Су-57 упал посреди поля недалеко от Звенигорода. Борт "двинулся" в Одинцовском районе во время выполнения тренировочного полета.

По словам местных, пилоты якобы смогли увести самолет подальше от жилых домов в поле. Экипаж, как пишут СМИ, смог катапультироваться. По предварительным данным, никто не пострадал.

Самолет упал, парашют был недалеко. Мы практически все видели своими глазами. Точно катапультировались, но насколько они уцелели – не знаю,

– цитирует местных Astra.

При этом вражеское минобороны падение истребителя пока не комментировало.



Место падения истребителя между населенными пунктами Лукино и Шихово / Фото из сети

Справка. Су-57 – русский многоцелевой истребитель пятого поколения. Его серийное производство было начато в 2019 году, а на вооружении ВС РФ самолет находится с 2020-го. Примерная стоимость одного истребителя – 35 – 50 миллионов долларов.

Напомним, что 15 июня разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Он также выполнял учебно-тренировочный полет, произошло это вблизи Свирска в Иркутской области. Экипаж опять-таки успел катапультироваться и выжить.

Самолет упал на берегу Ангары, после чего разразился масштабный пожар. Вероятной причиной аварии называют отказ двигателя. В Минобороны России подтвердили крушение во время захода на посадку и заявили, что самолет летел без боекомплекта.