Об этом сообщили телеграммы-каналы.

Что известно о взрывах Московской области?

Днем 3 октября Московская область оказалась под атакой. В регионе слышали взрывы.

ПВО страны-агрессорки пыталась сбить воздушные цели. Жители Московской области выкладивали ее работу в соцсети.

В Московской области работала ПВО: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)

В Московской области слышали взрывы: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)

Местные жители показывают работу ПВО: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)

Напомним, что в ночь на 3 октября Россия была под атакой беспилотников. Минобороны страны-агрессорки заявляло, что якобы более 200 "сбитых" БпЛА. Дроны атаковали 12 областей.