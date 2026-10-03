Про це повідомили телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Московській області?

Вдень 3 жовтня Московська область опинилась під атакою. У регіоні чули вибухи.

ППО країни-агресорки намагалась збити цілі. Жителі Московської області викладали її роботу у соцмережі.

У Московській області працювала ППО: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

У Московській області чули вибухи: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

Місцеві жителі показують роботу ППО: дивіться відео (нецензурна лексика 18+)

Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня Росія перебувала під атакою безпілотників. Міноборони країни-агресорки заявляло, про нібито понад 200 "збитих" БпЛА. Дрони атакували 12 областей.