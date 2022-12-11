Как ни горит, то утопает: в Москве аэропорт "Шереметьево" залило водой: причина эпическая

Российский аэропорт Шереметьево сегодня затопило водой. Там сработала пожарная сигнализация, но пожара на территории аэропорта не было.

Российские СМИ сначала сообщали, что причиной потопа стала инициативность сотрудников, желающих проверить кнопку пожарного реагирования, но что-то пошло не так.

К теме Сбились из числа: в России новый пожар – горит помещение на станции метро "Владыкино"

Впрочем, впоследствии стало известно, что причина куда более эпическая – потоп в аэропорту произошел из-за голодного, но забывчивого сотрудника "Аэрофлота".

Московский аэропорт затопило водой: видео

Голодный россиянин затопил аэропорт в Москве

Мужчина решил пообедать в служебном помещении авиакомпании и поставил свою еду в микроволновку, но отвлекся и забыл о ней.

Вспомнил он о своем обеде, только когда из микроволновки пошел дым, а в аэропорту сработала система тушения пожара.

Что интересно, вода, которая должна была тушить пожар, полилась вообще не в том месте, где сработали датчики: задымленное служебное помещение находится на третьем этаже здания, а система тушения огня сработала вблизи кафе в общей зоне аэропорта,

– говорится в сообщении.

Пассажирам пришлось с багажом в руках передвигаться по лужам.

Похоже, что россиянам надоели пожары, они взялись затапливать помещение.

Актуально о чрезвычайных событиях в России