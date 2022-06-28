В Москве автомобиль сотрудника посольства Литвы разрисовали буквами Z

Российские вандалы испортили автомобиль сотрудника посольства Литвы в Москве. Не помешало этому даже то, что авто находилось на охраняемой парковке.

Жертвой российских вандалов стал сотрудник литовского посольства Угниус Лабутис. Он обнародовал фотографии разрисованной машины в фейсбуке.

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На опубликованных кадрах видно, что автомобиль усеян буквами Z, используемыми Россией для обозначения своей военной техники, которая пришла уничтожать и убивать все живое в Украине. Символ Z стал новой свастикой, аналогом нацистской символики, которую использовал Адольф Гитлер во Второй мировой войне.

Вот что бывает, когда заходишь на охраняемую парковку и видишь свою машину,

– написал Угниус Лабутис.

Автомобиль сотрудника посольства Литвы разрисовали буквами Z / Фото Угниуса Лабутиса

За что россияне мстят Литве

Литва с 18 июня приостановила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России. Именно поэтому у страны-агрессорки серьезно "подгорело". В МИД России назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств.

Кроме этого, там стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали обучение в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами". А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заговорил , что таким образом Литва фактически объявила войну.

Ответ Литвы на угрозы не заставил себя ждать. В литовском МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС . Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.

МИД Украины встал на защиту литовских друзей . Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

На днях на фоне многочисленных угроз Литве со стороны России в соседней Латвии также решили усилить оборону страны. Там развернули поставленную Испанией батарею зенитно-ракетного комплекса NASAMS класса "земля – воздух".

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил изданию Delfi , что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил. Вместе с ЗРК в Латвию прибыли 85 военных, присоединившихся к примерно 500 бойцам Вооруженных сил Испании, которые уже находятся в странах Балтии.

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