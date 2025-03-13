13 марта, 11:41
В Москве горит одна из ТЭЦ: пожарных не пропускают, потому что "режимный объект"
В Москве возник масштабный пожар на ТЭЦ, расположенной на 3-й Хорошевской улице. Огонь быстро распространяется, но пожарных не пропускают, чтобы затушить его.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о пожаре на Московской ТЭЦ
По предварительной информации, пожар возник на крыше восьмиэтажного здания ТЭЦ-16. Над зданием наблюдают густой черный дым.