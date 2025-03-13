В Москве горит одна из ТЭЦ: пожарных не пропускают, потому что "режимный объект"

В Москве возник масштабный пожар на ТЭЦ, расположенной на 3-й Хорошевской улице. Огонь быстро распространяется, но пожарных не пропускают, чтобы затушить его.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Смотрите также БпЛА атаковали управление магистральных газопроводов в Саратовской области Что известно о пожаре на Московской ТЭЦ По предварительной информации, пожар возник на крыше восьмиэтажного здания ТЭЦ-16. Над зданием наблюдают густой черный дым.