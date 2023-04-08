Заманивают льготами и PlayStation 5: в Москве вербуют на фронт прямо у метро

В Москве добровольцев вербуют на войну в Украине уже в метро. Для этого там разместили пункты агитации и записи желающих.

Известно о таких пунктах есть около пяти станций метро. Там так называемые "волонтеры" службы отбора рассказывают о контрактах и раздают листовки с описанием "преимуществ" службы. Очевидно, о количестве погибших "волонтеры" не сообщают.

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Что известно о вербовке россиян в метро

Агитационные стойки разместили возле метро, потому что на сайте mos.ru слишком скудна и не очень понятна информация, которую нужно еще найти,

– заявили так называемые "волонтеры".

Причем в этих агитационных пунктах уже собирают мобильные номера в желающих и отправляют их в недавно открытый пункт сбора на улице Яблочковой.



Россиян вербуют у метро в Москве / Фото Insider

Затем потенциальным военным звонят по телефону и отправляют их в этот центр сбора. Там они подают заявление, проходят медосмотр и оформляют документы.

А чтобы потенциальные солдаты не передумали в процессе, можно поиграть, например, в Atomic Heart – в пункте установили четыре консоли PlayStation 5,

– говорится в сообщении.

Следует добавить, что бойцов мотивируют деньгами. Буквально еще до отправки на войну в Украину им обещают заплатить 90 – 100 тысяч российских рублей. Однако в эту сумму входит 50 тысяч мэра Москвы. То есть россиянин из другого региона получат на 50 тысяч меньше.

Кроме того, после отправки на фронт им обещают 210 – 340 тысяч рублей за календарный месяц. Из них:

40 – 50 тысяч рублей – денежное довольствие;

120 – 240 тысяч рублей – дополнительные выплаты. Плюс – еще 50 тысяч от мэра для москвичей.

Но эти выплаты вполне могут быть иллюзорными, ведь на той же странице сказано: "Сумма выплат может изменяться в зависимости от продолжительности контракта, территории несения службы, изменений в федеральных и региональных нормативно-правовых актах.

То есть фактически Россия может изменить выплаты этому контрактнику, как только захочет. Более того, ВСУ могут отправить его на "концерт Кобзона" быстрее, чем он заработает денег. Ведь в том мире уже находится 177 680 оккупантов.

Более того, россиянам не рассказывают о количестве потерь, вероятности инвалидности. Издание отмечает, что не напоминают и о том, что потери за год войны в Украине превысили потери в Афганистане за 9 лет.